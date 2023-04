Napoli-Milan, primo atto: antipasto delle notti europee

Napoli-Milan, prima sfida al Maradona

Vincere, si legge, per Napoli e Milan, può voler dire molto. Gli azzurri, leader indiscussi del campionato, battendo i rossoneri si avvicinerebbero ulteriormente alla conquista dello scudetto numero tre della loro storia, mentre per la formazione di Stefano Pioli vorrebbe dire allontanarsi da Atalanta e Juventus e sorpassare l'Inter nella corsa per la Champions. Le due squadre arrivano a questa partita senza alcuni potenziali protagonisti, con l'infortunio di Victor Osimhen che costringerà Luciano Spalletti a cambiare soluzione in attacco, mentre nel Milan ci sarà l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, che decise la partita di due stagione fa, con una splendida doppietta, nel 3-1 milanista all'allora San Paolo. Non ci sarà neanche Pierre Kalulu. C'è ovviamente grande attesa per questo match, primo dei tre round che caratterizzerà l'aprile a tinte azzurro-rossonere.