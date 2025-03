Napoli-Milan, 20^ partita in rossonero per Conceicao: il suo score

In occasione di Napoli-Milan l'allenatore Sergio Conceicao sarà in panchina per il Diavolo per la 20^ volta: ecco i suoi numeri finora

Daniele Triolo Redattore 30 marzo 2025 (modifica il 30 marzo 2025 | 13:34)

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Diego Armando Maradona' la sfida Napoli-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2024-2025 e per l'occasione Sergio Conceicao, allenatore dei rossoneri, sarà in panchina con il Diavolo per la 20^ volta in questa stagione. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.