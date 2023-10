Napoli-Milan 2-2, rivedi la doppietta di testa di Giroud | Video

Doppietta per Olivier Giroud, attaccante rossonero, in Napoli-Milan 2-2 ieri sera allo stadio 'Maradona'. Il video con i suoi due gol

Olivier Giroud , attaccante rossonero, è tornato a segnare ieri sera, in occasione di Napoli-Milan allo stadio 'Maradona', dopo ben 8 gare di digiuno.

Napoli-Milan 2-2: Giroud si è sbloccato dopo quasi due mesi

L'ultimo gol risaliva al 1° settembre scorso, su calcio di rigore, in Roma-Milan 1-2 dello stadio 'Olimpico'. Ieri, nella 10^ giornata della Serie A 2023-2024, Giroud ha ritrovato la via del gol con una pregevole doppietta di testa che rivediamo in questo video pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali.