Napoli-Milan 2-2, cantano Raspadori e Giroud nello show del ‘Maradona’

In Napoli-Milan, doppietta di testa in 9' per Giroud, liberatosi in entrambi i casi senza troppe difficoltà dalla marcatura di Amir Rrahmani. Nel 2023, Giroud è l'attaccante che, insieme a Harry Kane e Erling Braut Haaland, ha segnato più gol di testa: 7. Il primo sul cross di Christian Pulisic, il secondo sull'assist di Davide Calabria.

Il 'Maradona' porta proprio bene al centravanti rossonero — Giroud aveva punito il Napoli a Fuorigrotta già nell'anno dello Scudetto del Milan in campionato e l'anno passato in Champions League: 4° centro agli azzurri, in Campania, da quando veste la maglia del Diavolo. Che, però, non è riuscito a vincere perché Matteo Politano prima e Jack Raspadori poi hanno rovinato i piani della squadra di Pioli.

Che punizione dell'azzurro a superare Mike Maignan per il 2-2! Il Napoli non segnava, in Serie A, su punizione diretta, ha ricordato il 'CorSport', dal 3 aprile 2021, quando Dries Mertens segnò al Crotone. Ma Raspadori è uno che allena il suo destro e ieri, contro i rossoneri, proprio grazie a questo la squadra di Rudi Garcia ha evitato l'ennesimo k.o. nella ripresa. LEGGI ANCHE: Milan, Del Piero critica Leão: il parere di Pinturicchio >>>

