Napoli-Milan 2-2, il debutto di Pellegrino: errori e infortunio

Colpa, purtroppo per lui, di "una bruttissima distorsione alla caviglia", come ha detto Pioli al termine della partita. Finora Pellegrino non aveva mai giocato: nonostante ciò, l'Argentina campione del mondo in carica l'aveva convocato per le recenti sfide internazionali.

Un colpo di testa parato da Meret, l'errore sanguinoso su Politano — Con Malick Thiaw squalificato, Simon Kjær fuori causa per affaticamento muscolare e Kalulu perso a gara in corso, in questo Napoli-Milan del 'Maradona', quindi, è toccato a Pellgrino prendersi la scena. Il numero 31 rossonero ha lottato, si è fatto anche vedere con un colpo di testa dalle parti di Alex Meret.

Nella sua prima, pericolosa uscita palla al piede ha però rischiato di mandare in porta Giacomo Raspadori. Poi si è fatto superare troppo facilmente nell’azione del gol di Matteo Politano. Una prima di certo non memorabile, insomma. Da qui, però, potrà soltanto prendere spunto e crescere. LEGGI ANCHE: Milan, Del Piero critica Leão: il parere di Pinturicchio >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.