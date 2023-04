Napoli, il peso di Osimhen: la sua assenza contro il Milan e quel rientro…

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, tra gli azzurri si iniziano a contare i giorni, quelli utili per recuperare il capocannoniere della Serie A, e si diffonde un cauto ottimismo dovuto proprio alle parole dello stesso. "In Champions League ci sarò. L’infortunio non mi preoccupa, non è nulla di grave, ma voglio prendermi il tempo necessario per riposare e recuperare bene. Sono convinto, e mi sono anche assicurato, che il 12 aprile scenderò in campo" così rassicura Osimhen, ben cosciente del proprio corpo ma anche di uno sforzo fisico che lo ha portato a giocare alcune partite incredibili e per cui il Napoli vuole essere sereno al cento per cento.