Napoli-Milan 0-4, che risposta Leao! Gol dopo due mesi

Napoli-Milan, il ritorno di Leao

Rafael Leao, contro il Napoli, torna al gol e ai suoi livelli. Due mesi dopo, si legge, riecco il surf: al Napoli non aveva mai segnato, ieri si è rifatto con una doppietta. Chi si aspettava un duello alla pari con Kvara, è rimasto deluso. Il portoghese torna alla sua amata fascia sinistra e domina la partita, con un georgiano in ombra. Il Milan deve assicurarsi la Champions in classifica e che ora sogna in grande per il duello col Napoli in coppa, e per Leao: per diventare un top player, occorre surfare anche sulle onde della Champions. Rafa fa il diplomatico, ma non troppo: «Le partite di coppa saranno diverse. Io voglio solo rispondere in campo. Mi piace ascoltare il mio allenatore, anche se le parole che arrivano da fuori mi caricano. Ho avuto un paio di mesi un po' complicati, adesso mi sono ritrovato grazie a Pioli e ai compagni». A fine gara, ormai tutto solo sul campo, Rafa si è goduto il coro dei tifosi rossoneri: la Gazzetta, conlcude con il rinnovo. Sarà questa la volta buona?