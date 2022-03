Napoli-Milan 0-1, Pioli: “Vorrei una classifica reale” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, raggiante nel commento di Napoli-Milan 0-1. Che impresa per il Diavolo allo stadio 'Maradona'

«Siamo solamente con un punto in più rispetto all’anno scorso, c’è tanto lavoro da fare. Il nostro obiettivo è migliorarci», ha però aggiunto Pioli dopo Napoli-Milan. Partita, questa, decisa da un gol di Olivier Giroud, arrivato al gol numero 8 in campionato, 11 in totale in stagione. «L’idea mia e del club era di inserire giocatori di spessore che avessero già vinto qualcosa, che sanno cosa voglia dire lavorare per vincere. C’è sempre molto bisogno di persone di spessore. A me, Paolo Maldini e Frederic Massara è bastata una videochiamata per capire che professionista avevamo di fronte».