Napoli-Milan 0-1, Giroud: “Siamo ambiziosi” | Serie A News

Olivier Giroud, attaccante rossonero, ha deciso Napoli-Milan al 'Maradona' con un gol di rapina sotto misura. Dichiarazioni e commento

Di Giroud, il giorno dopo Napoli-Milan, hanno parlato 'La Gazzetta dello Sport' ed il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. L'uomo delle grandi sfide, come l'aveva definito l'ex rossonero Jean-Pierre Papin vista la doppietta nel derby contro l' Inter , l'ha fatto di nuovo: ha punito una grande in una sfida chiave.

«Provo a fare il mio meglio quando sono nell’area, cerco di essere sempre al posto giusto al momento giusto», ha detto Giroud ai microfoni di 'DAZN' dopo la partita. Intanto, ha trovato il primo gol della stagione lontano da 'San Siro': buon viatico in vista della corsa per lo Scudetto . E pensare che non doveva neanche restare in campo, dopo l'intervento killer di Kalidou Koulibaly sulla caviglia.

Ma 'Oli G', così come lo chiamano a Milanello, non è tipo che si arrende. Rientrato in campo nella ripresa il numero 9 del Diavolo ha messo il suo sigillo sulla partita, prima di dover uscire per via di una distorsione alla caviglia rimediata nel finale. «Possiamo vincere qualcosa? Certo, siamo tre squadre in tre punti, siamo ancora in corsa - ha sottolineato quindi bomber Giroud dopo Napoli-Milan -. Non voglio parlare di Scudetto ma speriamo di vincere qualcosa. Siamo ambiziosi».