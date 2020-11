Morte Maradona, Sacchi: “Un generoso, aveva i suoi punti deboli”

Maradona, le parole di Sacchi

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato delle doti caratteriali di Diego Armando Maradona. Le dichiarazioni ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Un buono, una persona generosa. Ho parlato tante volte con i suoi compagni di squadra, tutti ne conservavano un bel ricordo, tutti ne parlavano bene. E del resto, Diego era sempre il primo a difenderli, Aveva i suoi lati deboli, come tutti del resto. I suoi erano più eclatanti, perché l’uomo era più famoso. E lo hanno sfruttato. D’altra parte, quando uno è generoso, lo è in tutto, e lui si dava senza risparmiarsi e senza avere in cambio alcun beneficio, anzi. Il nostro è un ambiente dove a volte bisogna fare molta attenzione, certe situazioni sono da prendere con le molle”. Leggi qui l’intervista integrale della leggenda vivente rossonera >>>