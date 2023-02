Monza-Milan, nel segno del jolly Messias: esterno a tutta fascia

Monza-Milan, Messias jolly di Pioli

Junior Messias, si legge, non si è mai sentito fuori ruolo, al massimo fuori posto. In campo, invece, Messias ha giocato quasi ovunque e ieri ha aggiunto una frase al curriculum: largo a destra, a tutta fascia, Junior sta bene. Quel sinistro non è stato niente male. Messias così ha messo un'altra puntina nella sua mappa della zona. In una partita della Pro Sesto Paolo Maldini lo aveva visto e notato, sei anni fa. In una partita a Seregno Junior aveva fatto gol per il Gozzano. Come sempre con lui, è il cambio di dimensione che stupisce. Messias nel 2016 era al Casale, nel 2018 al Gozzano, nel 2020 al Crotone, è famoso per aver fatto il fattorino ed è incredibile come sia riuscito a salire i gradini adattandosi al livello: ha segnato 4 gol in D, 4 in C, 6 in B, poi 9 e 5 in A. Costante. Con quello di ieri, è salito a 3, in media. Messias, semplicemente, questo fa: non è un fenomeno e a gennaio è stato uno dei peggiori del Milan ma alla prima occasione ha risposto presente.