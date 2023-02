Monza-Milan, legami forti tra le due squadre ma filosofie opposte | News

Nonostante l'ottimo legame tra le due squadre, Monza e Milan sono due squadre che rappresentano due modi di operare totalmente diversi

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla di Monza-Milan, gara in programma domani alle 18.00. Una partita che non può essere come le altre per Adriano Galliani, che proprio ieri, ai microfoni di 'Sky Sport', ha detto che sarà una partita tra 'noi contro noi'. Del resto 31 anni di Milan non si possono mica scordare, soprattutto se conditi da qualcosa come 29 trofei.

Nonostante l'ottimo rapporto tra le due società, Monza e Milan rappresentano due filosofie completamente opposte. Oggi il club rossonero è in mano ad un fondo di investimento che, a differenza di quanto faceva Berlusconi nei suoi anni al Milan, piuttosto che spendere tanti soldi per dei calciatori già affermati preferisce investire su giovani talenti che possano risultare utili per il presente, ma soprattutto per il futuro. Una scelta che ha ripagato lo scorso anno con la conquista di uno scudetto quasi inaspettato. Inoltre è diverso il modo di operare sul mercato tra le due società. Il Monza è una squadra composta da numerosi calciatori italiani, tanto da averne in campo nove su undici contro il Bologna. Il Milan, invece, parla diverse lingue, come si poteva notare martedì sera contro il Tottenham (in campo solo Tonali tra gli italiani).

Vedremo, dunque, che partita sarà domani: da una parte ci sarà il Monza rampante di Palladino, con Petagna in attacco; dall'altra Pioli con Giroud in avanti. Una partita che evoca dolci ricordi, con due squadre diverse nelle idee ma unite dalla stessa passione: il Milan. Milan, senti Saelemaekers: "Possiamo andare in finale di Champions".