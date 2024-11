Domani sera, alle ore 20:45 , si disputerà all'U-Power Stadium la sfida Monza-Milan , partita della 11^ giornata della Serie A 2024-2025 e Luka Jovic , tornato ad allenarsi ieri in gruppo dopo la pubalgia che lo ha frenato nelle ultime settimane, sarà a disposizione di mister Paulo Fonseca per la trasferta in Brianza .

Monza-Milan con Jovic (in panchina)

Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Presumibilmente Jovic partirà dalla panchina, mentre Davide Calabria, il capitano che era già in panchina in Milan-Napoli di martedì, insidia la maglia da titolare - sulla fascia destra in difesa - del brasiliano Emerson Royal.