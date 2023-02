Monza-Milan, ritorno a sorpresa: Bakayoko rivede il campo

Il Milan, nel calciomercato invernale, ha cercato di cedere in tutti i modi Bakayoko. Restato a Milanello, è tornato in campo contro il Monza

A volte ritornano e non è solamente una frase fatta, ma spesso, corrisponde alla realtà. Il Milan , nel calciomercato invernale, ha cercato di cedere in tutti i modi Bakayoko . Restato a Milanello, è tornato in campo contro il Monza . Ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Monza-Milan, Bakayoko ritrova il campo

Tiemoué Bakayoko, si legge, non giocava una partita ufficiale per il Milan dal 15 maggio: 11 minuti contro l’Atalanta. Per questo, quando Pioli lo ha chiamato dal riscaldamento, ha sorpreso tutti. Lo ha preferito a Pobega e Vranckx per caratteristiche, più difensive, aggiornando una storia clamorosa. Baka sia ad agosto che a gennaio è stato a un passo dall’addio (l’Adana, in Turchia, la più vicina a prenderlo), ma ha fatto saltare l’operazione e il Milan l’ha presa male. Due settimane dopo, rieccolo in campo: una grandissima sorpresa. Calciomercato Milan – L’attaccante del futuro dal Brasile?