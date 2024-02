Monza-Milan 4-2: “Diavolo, bocciato tutto l’attacco di riserva”

Ieri, in Monza-Milan, Chukwueze aveva avuto una fiammata iniziale che aveva illuso tutti: uno slalom sulla destra che poi non ha trovato compagni pronti a raccogliere l'assist. Sostituito nell'intervallo. In Serie A l'ex Villarreal non ha ancora mai segnato ma i rossoneri, pagandolo 28 milioni di euro (bonus inclusi), speravano di aver trovato un giocatore prezioso sulla fascia.

Chukwueze quasi inesistente, Jović espulso per frustrazione

Per gol e assist, oltre che per dribbling. Fino ad oggi, per il quotidiano sportivo nazionale, Chukwueze si è fatto notare solo per le occasioni mancate. Okafor in Monza-Milan è stato praticamente un fantasma e non è un caso che abbia giocato soltanto il primo tempo. Poi, altro discorso a parte per Jović, addirittura espulso al 52' dopo 'on field review' al V.A.R..