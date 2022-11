Francia, Giroud ai Mondiali con Theo. Maignan resta fuori dalla lista

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha guadagnato la chiamata del C.T. Didier Deschamps nella Francia per i Mondiali in Qatar

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come Olivier Giroud, attaccante del Milan, abbia di fatto vinto un altro Scudetto dopo quello conquistato nello scorso maggio con i rossoneri. Il centravanti, 36 anni, ha infatti ottenuto la convocazione ufficiale ai Mondiali in Qatar con la sua Francia.

Una decisione, questa, abbastanza clamorosa visto che, per mesi, il Commissario Tecnico Didier Deschamps l'aveva escluso dalla lista dei suoi convocati. Le prestazioni, però, di Giroud con la maglia rossonera nell'ultima stagione e mezza hanno convinto il C.T. a fare di nuovo affidamento su di lui.

La Francia punta su Giroud e Theo per i Mondiali — Giroud, quindi, si è ripreso la Nazionale francese a suon di prestazioni di grande livello e tanti tanti gol. Deschamps gli ha concesso nuovamente una possibilità, in barba alle polemiche per il suo rapporto - a quanto pare non idilliaco - con il bomber principe dei 'Bleus', Karim Benzema del Real Madrid.

I due andranno gestiti, ma, di certo, Giroud, dall'alto dei suoi 19 gol in 41 partite con il Milan nel 2022, sa benissimo che non sarà il titolare della Francia in Qatar. Saprà, però, farsi trovare pronto nel momento del bisogno. Con lui, alla kermesse iridata, ci sarà anche Theo Hernández, meritatamente convocato per i Mondiali dopo le tante stagioni di alto livello in maglia rossonera.

Ci ha provato fino all'ultimo per esserci Mike Maignan, portiere del Milan, che, alla fine, però, resterà a casa. Gli è stato fatale il nuovo infortunio al polpaccio accusato il 19 ottobre scorso quando era sul punto di rientrare in campo anche in maglia rossonera. Riprenderà, dunque, il suo posto tra i pali della porta del Milan in gare ufficiali a gennaio, accontentandosi di guardare i Mondiali dal divano.