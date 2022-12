Marocco-Portogallo, le pagelle di Leao: “Non incide. Doveva entrare prima”

Le pagelle di Rafael Leao dopo Marocco-Portogallo, partita valida per i quarti dei Mondiali in Qatar. L'esterno non incide

Il Marocco vince ancora e passa alle semifinali dei Mondiali in Qatar, facendo la storia del continente africano. Il Portogallo esce tra lacrime e delusioni. In campo anche Rafael Leao , che in toto ha giocato pochi minuti in tutta la competizione. Contro il Marocco ha provato a dare il massimo, senza però essere decisivo. Andiamo a vedere le pagelle dei vari quotidiani.

Le pagelle di Leao

La Gazzetta dello Sport lo promuove con un voto più che sufficiente. 6.5 in pagella per il portoghese. Questa la spiegazione: "Ha la fama di spaccapartite, ma non deve entrare solo nei finali". Tuttosport, invece, non reputa la prestazione di Leao da 6. Il voto, infatti, è 5.5. Il quotidiano torinese lo boccia in questo modo: "Doveva entrare prima, ma non ha il sangue negli occhi". 6 invece per il Corriere dello Sport. Ecco la spiegazione: "Lo senti ma non incide". Milan, Scaroni: “Non si può ristrutturare, dipenderebbe da troppi fattori”