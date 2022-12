Mondiali, eroe per caso: l’importanza di Theo Hernandez

Theo Hernandez è uno dei 7 giocatori del Milan che si sono presentati ai Mondiali in Qatar con le varie Nazionali. Lui, come Olivier Giroud, è diventato titolare per via degli infortuni. Nel suo caso quello del fratello Lucas. L'edizione odierna del Corriere dello Sport celebra gli "eroi per caso" della Francia: Theo, appunto, Giroud e Rabiot. Il terzino rossonero è entrato da poco nelle rotazioni di Dechamps passando dal quarto terzino al primo, battendo Mendy e Digne e ora è diventato fondamentale. La Francia dimostra di avere una forza nella propria rosa davvero incredibile. Olivier, Theo e Adrien erano partiti per il Qatar sapendo di dover ingranare una marcia in più per non far rimpiangere gli assenti. Le motivazioni c'erano tutte e tutti e tre, sono diventati delle chiavi fondamentali per i successi fino ad ora ottenuti dalla Francia in Qatar. Calciomercato Milan – Occhio al rinnovo di Leao: una big sullo sfondo