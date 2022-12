Francia, ci pensa Giroud: Mondiali super per il bomber del Milan

Olivier Giroud, bomber del Milan, è trascinatore della Francia ai Mondiali in Qatar con Kylian Mbappé. Una rassegna iridata da protagonista

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, match-winner di Inghilterra-Francia, partita dei quarti di finale dei Mondiali in Qatar e bomber del Milan dall'estate 2021. Giroud ha deciso la gara, nella ripresa, con un colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere inglese, Jordan Pickford, sul cross di Antoine Griezmann dalla sinistra e ha fatto pagare la sua fisicità a Harry Maguire. Uno che sulla corporeità ha costruito la sua carriera.

Francia, Giroud implacabile di testa — Giroud, centravanti della Francia campione del mondo in carica, in fin dei conti, ha segnato un quarto dei gol fatti in carriera di testa. Finora ha realizzato 258 reti tra club e Nazionale in tutte le competizioni ufficiali. Di queste, 66, ovvero il 25,5% lo ha fatto con la testa. Se si restringe il calcolo alle sole reti con la Francia, diventano 15 su 53, pari al 28%. Insomma, nello spazio aereo il bomber rossonero domina.

Tra l'altro sa segnare in ogni modo possibile di testa, pur non possedendo l'elevazione di altri giocatori. Chiaramente, ha riferito la 'rosea', non si tratta del miglior colpitore di testa della storia. Nella stagione 1998-1999, per esempio, Olivier Bierhoff segnò di testa 14 gol su 19. Ma Giroud sa fare gol in mille altri modi. Ricordate lo 'Scorpione' con l'Arsenal di qualche anno fa? I migliori marcatori di testa nella storia dei Mondiali sono tedeschi, Gerd Müller e Miroslav Klose, con 7 gol.

Può ancora migliorare le sue statistiche — Giroud è quota a 3 in folta compagnia: tra i tanti, Paolo Rossi, Christian Vieri, lo stesso Bierhoff, Rudi Völler. Giroud però può salire ancora. Gol in alta quota e tanta esperienza per la Francia di Didier Deschamps, ma anche per il Milan di Stefano Pioli di nuovo da gennaio in avanti. Francia-Marocco sarà anche Giroud-Regragui: la curiosità