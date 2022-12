Mondiali, la Francia sfida l’Inghilterra: ecco il fattore Giroud

Olivier Giroud scenderà in campo oggi contro l'Inghilterra e sarà una delle principali bocche da fuoco della Francia. Il Corriere dello Sport lo celebra: a 36 anni si mantiene in forma co me un ventenne e, soprattutto, fa quella cosa che , nonostante la vittoria del Mondiale, non gli era riuscita quattro anni fa in Russia: i gol. Infatti al momento, è a quota tre ed ha superato il record di Thierry Henry, trovadosi ora a quota 53. «Mi ricorda i centravanti dei miei tempi, a mio avviso è il più completo di tutti quelli visti sinora al Mondiale - ha sentenziato a Rmc SportDavid Trezeguet - Come lui non ce ne sono più in giro». E il Mondiale, fin qui, l’ha dimostrato secondo il campione del Mondo nel 98 con la Francia : «La Germania ha sofferto molto senza centravanti, lo stesso si può dire per altre nazionali come la Spagna, quando in campo non c'era Morata». Calciomercato Milan – Occhio al rinnovo di Leao: una big sullo sfondo