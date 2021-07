Milanello, ieri allenamento congiunto del Milan maschile e femminile

Ieri il Milan di Stefano Pioli ed il Milan Femminile di Maurizio Ganz hanno vissuto una giornata particolare a Milanello: ecco com'è andata

I quotidiani sportivi oggi in edicola, parlando del Milan, hanno fatto presente come ieri, a Milanello, sia stata una giornata molto particolare. Il Milan di Stefano Pioli e il Milan Femminile di Maurizio Ganz, infatti, hanno lavorato insieme. Una seduta di allenamento 'congiunta' che dimostra come e quanto il club di Via Aldo Rossi tenga al proprio settore femminile.

Milan e Milan Femminile hanno effettuato una prima parte di riscaldamento prima di unirsi sul campo rialzato dietro gli spogliatoi. Calciatori e calciatrici sono stati divisi in gruppi misti. Sotto gli occhi dei due tecnici, Pioli e Ganz, si sono cimentati, tutti e tutte, in una serie di sfide basate su esercitazioni tecniche. Alle quali è stato assegnato un punteggio.

Ogni gruppo misto si è cimentato in un circuito appositamente preparato dallo staff tecnico e caratterizzato da diverse postazioni. Le Rossonere non hanno dimostrato alcun timore reverenziale nei confronti dei colleghi maschi. Hanno anzi approfittato dell'occasione per allenarsi duramente e bene con una squadra di Serie A maschile. Una cosa, questa, che non capita di certo tutti i giorni.

La seduta di allenamento si è conclusa con una serie di calci di rigore. Il Milan Femminile, che così come quello maschile disputerà la Champions League, ieri ha per altro ufficializzato l'arrivo della centrocampista Greta Adami (contratto biennale) dalla Fiorentina ed il prestito annuale di Laia Codina Panedas, difensore, dal Barcellona.