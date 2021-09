Milan, Yacine Adli è un jolly che Pioli che può plasmare | Calcio News

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si è soffermata su Yacine Adli, giocatore acquistato dal Milan

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha acquistato Yacine Adli dal Bordeaux per 10 milioni di euro. Il francese, però, resterà in Francia fino al termine della stagione in modo da crescere ulteriormente. Adli è un profilo polifunzionale, cioè un jolly adattabile in più posizioni. Può giocare infatti da esterno destro, da mezzala o avanzare come trequartista. In Francia parlano di un giocatore talentuoso ma ancora indisciplinato tatticamente. Toccherà a Pioli migliorarlo sotto questo punto di vista. Intanto il rinnovo di Kessie si complica: ecco come stanno le cose.