“Ibrahimovic si sta allenando per stupire ancora”: il parere dell’esperto

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , in una delle pagine dedicate al Milan si fa il punto sulla condizione di forma dell'attaccante Zlatan Ibrahimovic ; in modo particolare ci si sofferma su quanto lo svedese potrebbe ancora essere utile alla causa rossonera già nel corso di questa stagione.

Milan, il pensiero di Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport

Alessandro Vocalelli, noto giornalista, sulle pagine della Gazzetta dello Sport sottolinea come nessuno, ad oggi, stia prendendo in considerazione il possibile apporto di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese continua ad allenarsi da quattro mesi a questa parte dopo aver subito un'operazione delicata e non è detto che non possa tornare a stupire. La situazione del classe 1981, a differenza di quanto avveniva in passato, sembra non interessare più a nessuno, ma lui continua a lavorare nell'ombra.