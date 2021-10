Milan in vetta e con un Theo in più. Domani ostacolo Torino

Il Milan ha mantenuto la testa della classifica in Serie A e ritrovato Theo Hernández, negativo al CoVid_19. Domani sera di nuovo in campo

Daniele Triolo

La domenica ha portato buone notizie al Milan di Stefano Pioli, come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola. La prima è che Theo Hernández è finalmente guarito dal CoVid_19. Domani sera il terzino sinistro francese sarà dunque a disposizione di mister Pioli per la sfida di 'San Siro' contro il Torino, partita valida per la 10^ giornata della Serie A 2021-2022.

Con Theo, il Milan recupererà anche Franck Kessié, che ha smaltito l'attacco influenzale. La seconda buona notizia della domenica, infine, è che, complice il pareggio a reti bianche del Napoli in casa della Roma, i rossoneri sono rimasti in vetta alla classifica del campionato, proprio alla pari con i partenopei di Luciano Spalletti.

Le prossime quattro partite diranno tantissimo sulle ambizioni stagionali del Milan. Domani sera l'ostacolo è il Torino di Ivan Jurić. Quindi, la trasferta dello stadio 'Olimpico' contro la Roma e, infine, due gare di fila a 'San Siro', contro Porto, per provare a riaprire la corsa alla qualificazione in Champions League, e Inter, per il sentito derby del 7 novembre.

Certo, siamo soltanto in autunno e la strada è lunghissima. Ma si tratta già di uno snodo cruciale per il Milan. Bisogna cercare l'allungo Scudetto, parola che, a Milanello e dintorni, è stata sdoganata e non è più tabù. I difetti ancora esistono, però, con la tribolata vittoria (2-4) in casa del Bologna che lo dimostra in maniera eloquente.

Ma questo Milan ha esperienza (fondamentale sarà l'apporto di Zlatan Ibrahimović ed Olivier Giroud), qualità, profondità della rosa. Bisognerà analizzare i black out visti al 'Dall'Ara', però va anche ricordato come spesso la vittoria o meno di un campionato passi anche da successi conquistati in quel modo lì. Milan, ecco il trequartista da sogno per gennaio! Cifre e dettagli >>>