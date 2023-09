Milan-Verona, retroscena su Krunic: doveva uscire prima, ma…

Nel corso del match tra Milan e Verona , come noto, Rade Krunic si è fermato per un infortunio. L'esito iniziale da parte dello staff medico era di un problema muscolare al flessore della coscia destra, ma gli esami strumentali che verranno svolti oggi sul bosniaco ne determineranno le reali condizioni.

Sarebbe emerso però un interessante retroscena in merito. 'Il Corriere della Sera', in edicola questa mattina, ha infatti raccontato come Rade Krunic sarebbe dovuto uscire dal terreno di gioco già intorno al 60'. Al suo posto era pronto Ruben Loftus-Cheek, ma la palla non usciva più e, di conseguenza, la sostituzione ha subito un posticipo. Il resto, purtroppo per il bosniaco, è noto.