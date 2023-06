Milan-Verona, Leao punta a battere il suo record | Serie A News

Rafael Leao, in occasione di Milan-Verona, vuole trovare la via del gol. Significherebbe battere il suo record di reti in una stagione

Questa sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Verona , partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2022-2023 . Giocherà titolare Rafael Leao , fresco di rinnovo del contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2028 . Come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il portoghese, per l'occasione, cercherà di migliorare il suo primato di gol stagionali con il Milan e in carriera.

Milan-Verona, Leao punta ad un nuovo record

Leao, infatti, finora ha segnato 14 gol in tutte le competizioni, esattamente come un anno fa. Ha segnato 2 reti in più in campionato (13 a 11), lo stesso numero di gol in Champions League (uno); mancano all'appello 2 gol in Coppa Italia. Contro i gialloblu, che arriveranno a Milano per cercare la salvezza, avrà l'opportunità di allungare e di superare sé stesso. In questo modo completerebbe 'l'operazione-sorpasso'.