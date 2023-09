Milan-Verona, Leao capitano e gol: Rafa si rifà dopo le critiche

Arriva la risposta di Rafael Leao. Come scrive Tuttosport oggi in edicola, il rossonero si rifà in Milan-Verona, dopo il derby e il Newcastle. È sceso in campo con la fascia da capitano al braccio, prima volta che succede dal minuto uno di una gara. Una responsabilità in più, in un pomeriggio in cui i tifosi lo stavano aspettando. Ha segnato nella sua prima e forse unica occasione della partita. Rafa, nel post partita, ha ringraziato tutti sui social.