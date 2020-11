Milan-Verona, Kalinic sogna il primo gol gialloblù da ex / News

Milan-Verona, la vendetta di Kalinic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Verona, posticipo della 7^ giornata, chiuderà la 7^ giornata di Serie A. A San Siro arrivano i gialloblù, la miglior difesa del campionato con soltanto 3 gol subiti in 6 partite. Ivan Juric, per l’occasione, schiererà l’ex Nikola Kalinic in attacco. Avventura tutt’altro che positiva per il croato in rossonero, i suoi numeri o testimoniano: 31 presenze complessive e soltanto 6 reti messe a segno. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, l’attaccante sogna il suo primo gol con gli scaligeri proprio contro il Milan, squadra in cui non è riuscito ad esprimersi.

