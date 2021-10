Milan-Verona: Giroud si scalda aspettando il ritorno di Ibrahimovic

Olivier Giroud tornerà in campo sabato sera a 'San Siro' per Milan-Verona. Zlatan Ibrahimovic si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan, che sta tornando finalmente in buona condizione ed a disposizione di mister Stefano Pioli già per Milan-Verona di sabato 16 ottobre, ore 20:45, a 'San Siro'. Ieri l'attaccante francese, 35 anni compiuti nei giorni scorsi, ha segnato nella partitella contro la Primavera: ricominciando, di fatto, il collaudo in vista degli impegni ufficiali.

Il Milan di Pioli, d'altronde, è atteso da un nuovo tour de force nel prossimo mese, con tante partite importanti, in Serie A ed in Champions League. L'apporto di Giroud alle fortune rossonere, pertanto, dovrà essere di assoluto livello. Nell'ultimo periodo, prima a causa del CoVid, poi di una lombalgia acuta, Giroud ha giocato (per giunta male) soltanto due spezzoni di gara tra campionato e coppe, contro Spezia ed Atlético Madrid.

Adesso il Diavolo spera che Giroud, che è rimasto a Milanello ad allenarsi in questi giorni poiché non convocato dalla Francia di Didier Deschamps, possa recuperare al più presto smalto, brillantezza e la verve sotto porta. Il mal di schiena sembra essere un ricordo e, in Milan-Verona, il numero 9 francese si candida per una maglia da titolare. Anche se è possibile che parta dalla panchina.

Con Giroud, potrebbe tornare a disposizione anche Zlatan Ibrahimovic. Lui si aggregherà soltanto tra mercoledì e giovedì al gruppo. Motivo per cui, al massimo, lo svedese potrebbe sedere in panchina. Con il chiaro obiettivo di esserci martedì sera in Champions League in casa del Porto. Giroud-Ibrahimovic, il Milan recupera la magica coppia d'attacco: potrebbero essere seriamente dolori, stavolta per gli avversari.