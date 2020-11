Milan-Verona, Donnarumma e Romagnoli cercano il riscatto / News

Milan-Verona, riscatto Donnarumma e Romagnoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, parla di ‘paradosso’ Milan, la squadra più giovane d’Italia e d’Europa chiamata alla prova di maturità. Un vantaggio può essere l’avvento a San Siro del Verona, che è sì la miglior difesa con soli 3 gol subiti in 6 giornate, ma è anche la seconda squadra con l’età media più bassa in Serie A (25,6 contro i 24,5 del Diavolo). Fa strano notare che il giocatore con più esperienza milanista sia il 21enne Gianluigi Donnarumma, che ha già alle spalle 6 anni e ben 213 partite tutte da titolare.

Il portiere del Milan è chiamato al riscatto dopo il brutto errore nel secondo gol di Yusuf Yazici, che di fatto ha messo la parole fine al match, poi perso per 3-0. Non bisogna dimenticarsi, però, l’apporto di ‘Gigio’ alla causa rossonera. Con lui tra i pali il Milan ha conquistato 103 vittorie (il 48% del totale) e praticamente la metà di pareggi (59, il 27%) e di sconfitte (51, 23%). Nonostante la sua giovanissima età, il numero 99 è stato già 6 volte il capitano della squadra e rimane sempre una guida per i suoi compagni di squadra.

Così come lo è Alessio Romagnoli, il capitano numero 1 designato del Milan, il numero 2 per anzianità rossonera: 197 presenze all’attivo. Il numero 13 non sta vivendo un momento particolarmente felice dopo l’infortunio al polpaccio e il conseguente rientro in campo. L’impatto non è stato dei migliori, con due rigori causati da due grosse ingenuità nei match contro Udinese e Lille. Ma, come ha sostenuto Stefano Pioli, gli errori possono capitare a un calciatore che gioca sempre. Capitolo chiuso, Romagnoli perdonato. Lui, insieme a Donnarumma, hanno l’occasione di far vedere, ancora una volta, di che pasta sono fatti.

