Milan-Verona, Calabria e Saelemaekers verso il recupero / News

Milan-Verona, Calabria e Saelemaekers ci saranno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’indisponibilità per il match contro il Lille, ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Alexis Saelemaekers e Davide Calabria. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ i due giocatori dovrebbero tornare ad allenarsi regolarmente nella giornata di oggi. Entrambi hanno patito un affaticamento muscolare, che non dovrebbe compromettere la loro presenza nel match di campionato contro il Verona, in programma domenica a San Siro alle ore 20:45.

