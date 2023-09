Milan-Verona, aggrappati a Leao e Giroud: poco impatto dalle riserve

Milan, mancano le riserve in avanti

La Gazzetta conclude dicendo che non è stata ridotta la distanza tra i titolari e le riserve del Milan: il 9 e il 10, Leao e Giroud, hanno portato sette dei dieci gol segnati dalla squadra nelle prime cinque partite di campionato. Sono rimasti in campo per un totale di 934 minuti. Jovic e Okafor sono a zero. Il totale dei minuti giocati fa 115. Leao e Giroud dovranno anche riposare, perché il Milan sarà impegnato in molte partite.