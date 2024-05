Milan, Vernazza: “Pioli, la musica è finita. E quella striscia horror …”

Sebastiano Vernazza , noto giornalista, ha stilato un editoriale sulle colonne del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sulla stagione del Milan e sulla fine del ciclo di Stefano Pioli , che ha fine anno lascerà il Diavolo. Il tutto affidandosi alla canzone di Ornella Vanoni , 'La musica è finita' e riportandolo al giorno d'oggi e alla situazione in casa rossonera. Ecco, dunque, le sue parole in merito alla questione.

Milan, Vernazza pungola Pioli e cita la Vanoni: poi parla di striscia horror ...

"Come fa quella canzone della Vanoni? La musica è finita, gli amici se ne vanno. Ecco, al Milan l’atmosfera è simile e volge alla tristezza. Il ciclo di Stefano Pioli è finito, la squadra si trascina. Il bilancio complessivo resta positivo: Pioli ha riportato la squadra in Champions, ha vinto uno scudetto e l’ha trascinata fino alle semifinali di Champions. Sul consuntivo pesa però la striscia horror delle sei sconfitte consecutive nei derby. La musica è finita, gli amici se ne vanno, ma, a differenza della canzone, la serata non è stata inutile. Uno scudetto è per sempre". LEGGI ANCHE: Milan, fumata bianca per il rinnovo di Camarda? Ecco la verità e i dettagli