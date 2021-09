Milan, Vernazza: “Contro l’Atletico dimostrazione di forza e di gioco”

Sebastiano Vernazza, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la prova del Milan contro l'Atletico Madrid

Sebastiano Vernazza, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la prova del Milan contro l'Atletico Madrid: "ll Milan deve stare tranquillo e non disperdere energie psico-fisiche nel caso Cakir. L’altra sera in Champions, finché Kessie non si è consegnato all’inflessibilità dell’arbitro, la squadra ha duplicato la prestazione apprezzata contro la Lazio in campionato. Una dimostrazione di forza, di intensità e di gioco. Si nota come tanti giocatori siano saliti di livello, da diavoletti a diavoli. Senza più Calhanoglu a fargli ombra, Brahim Diaz si è preso la trequarti. La maturità di Leao comincia a definirsi. Leao ha tutto per diventare quell’attaccante che oggi neppure lui immagina. Bennacer è il Diaz della mediana, meno appariscente, ma lo stesso vitale. E Tonali ha capito qual è la differenza di valore da creare in un grande club. Una classifica bugiarda". Milan in corsa per l'erede di De Bruyne: le ultime di calciomercato >>>