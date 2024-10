Van Basten: un Dio del calcio tra successo e sofferenza

Il suo approdo al Milan fu un colpo di genio di Ariedo Braida , nonostante lo scetticismo iniziale di Silvio Berlusconi , che preferiva Ian Rush . Già dalla prima volta a Milanello , la sua classe era evidente. Gli allenamenti erano una danza: dribbling, finte e tiri da far rabbrividire. La sua magia si manifestò in una notte indimenticabile a Barcellona , dove contribuì a conquistare la Coppa dei Campioni . "Sembrava di correre spinto da una mano invisibile" ricorda Marco .

Dietro la figura del campione, c'era un uomo complesso. Marco e l'allenatore del Milan , Arrigo Sacchi , non avevano mai avuto un certo feeling, aspetto che Marco non ha mai e poi ai nascosto. Pur riconoscendo il valore dell'allenatore, ha sempre mantenuto una critica verso il suo modo di gestire i rapporti umani.

Marco van Basten non è solo un grande del calcio, ma un simbolo di resilienza e autenticità. La sua carriera è stata segnata da innumerevoli successi straordinari, ma anche da un viaggio personale molto difficile. Ha mostrato come la grandezza in campo possa coesistere con fragilità e vulnerabilità. Il tempo non può cancellare l'eredità di un dio del calcio, il cui impatto rimarrà indelebile nel cuore dei tifosi e nella storia dello sport.