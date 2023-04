Milan, ultime dall’infermeria: ok Brahim, Messias c’è. Kalulu ancora ai box

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla di alcuni calciatori del Milan fermi ai box o acciaccati. Tra questi c'è Brahim Diaz , il quale è sostituito durante il secondo tempo di Napoli-Milan per un problema agli adduttori. Problema rientrato in realtà, in quanto lo spagnolo è stato sostituito a livello precauzionale e ieri ha svolto l'allenamento con il resto del gruppo. Nonostante ciò, venerdì contro l'Empoli al suo posto potrebbe giocare Saelemaekers , entrato benissimo al 'Maradona' risultando uno dei migliori in campo del match.

Ottime notizie per quanto riguarda Junior Messias. Il brasiliano ieri ha svolto parzialmente lavoro con il resto della squadra e potrebbe essere convocato per la gara del 'Castellani' contro l'Empoli. Ancora ai box Kalulu che prosegue con il suo percorso riabilitativo. Intanto 'Tuttosport' riporta le dichiarazioni rilasciate da Carlos Moreno, fisioterapista a cui si è affidato Ibrahimovic, ai microfoni di 'Relevo': "Ha 41 anni ma ha la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre, nonostante abbia avuto diverse lesioni e interventi. Il caso di Ibra lo conosco perché nei miei 7 anni in Italia all'Udinese, ho acquisito una certa fama per i miei trattamenti innovativi e i buoni risultati. Con Ibra è semplice lavorare, è un vichingo. Un esempio".