Milan-Udinese, Polverosi: “La scelta di Pioli non convince. Gara senza senso”

Milan, Polverosi: "Jovic elemento estraneo"

"Jovic è un elemento estraneo a questa squadra come lo è stato per lunghi tratti l’anno scorso nella Fiorentina, fra l’altro la sua presenza al centro dell’attacco ha indotto lo spostamento di Giroud sul centrodestra, ma Giroud è un centravanti puro, anzi, di più, è il centravanti che a Napoli aveva segnato una doppietta, gli andava garantito quel posto. Jovic non è piaciuto nemmeno a Pioli che nell’intervallo lo ha sostituito con Okafor, senza alcun cenno di miglioramento. Era troppo vago il concetto di squadra nel Milan che portava i suoi attacchi attraverso dei...rallentatori di gioco come Musah e Reijnders. Troppo molle in mezzo, schiantata sul piano fisico e atletico dall’Udinese. Troppa anche la superficialità di Leao, che stava in campo col muso lungo".