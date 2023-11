Milan-Udinese, Ordine: “Pioli, le due punte sono una trovata bislacca”

"I due centravanti sono stati una trovata bislacca, il rimedio nella ripresa non sortisce alcun effetto. E a ben vedere per scarsa fiducia nei confronti di Romero dopo la prova deludente di Napoli. Il Milan non vince dal primo sabato di ottobre a Genova. Un ritardo ingiustificato adesso che il calendario volge al meglio e che scava ritardi in classifica. Theo Hernandez (contusione alla caviglia) è l’ennesimo ko denunciato dal Milan prima di cominciare con uno schieramento (2 centravanti) improvvisato che può generare solo una partita improvvisata".

Sul primo tempo: "Nella prima frazione le due torri Giroud e Jovic non toccano biglia e le due conclusioni di fonte rossonera appartengono a Calabria e Musah dal limite con respinte di Silvestri. Non c’è sviluppo di gioco lineare, non ci sono trame a causa di molti errori tecnici (specie Krunic nei passaggi). L’Udinese (11 su 11 sono diversi dalla coppa Italia di mercoledì) ha la prima golosa occasione (Pereyra tira sul secondo anello) e disegna un impianto difensivo affollato specie a destra dove sono in due-tre a circondare Leao, unica fonte alternativa di Pioli e di discutibile ispirazione. Dopo generosi incitamenti della curva che si lamenta per i prezzi salati delle curve (a Lecce ridotti da 65 a 35 euro dopo proteste), all’intervallo arrivano fischi meritati".

Sul secondo tempo: "Due i cambi scontati decisi Pioli all’alba della ripresa. Dentro Adli per Krunic (ammonito e con un acciacco) e Okafor per l’inutile Jovic. Il risultato è molto deludente perché è l’Udinese a meritare il vantaggio maturato dopo l’ora di gioco grazie al rigore fischiato da Sacchi per il pestone in area di Adli a Festy. Pereyra non concede scampo a Maignan".

"Non c’è nemmeno una reazione d’orgoglio capace di offrire qualche sbocco in attacco. Segno di uno stato confusionale a cui nemmeno le ultime due sostituzioni (Loftus Cheek e Romero) riescono a dare le energie necessarie per risalire la corrente del risultato. Anzi è l’Udinese, negli spazi scavati alle spalle, a sfiorare il colpo del ko. L’assedio finale procura un isolato colpo di testa di spalla di Giroud e una volée di Florenzi deviati da Silvestri, il migliore dei suoi, decisivo". LEGGI ANCHE: Milan-PSG, le probabili formazioni del match di Champions >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.