Milan, Maldini: “Non si può sempre avere un arbitro esordiente e San Siro”

Paolo Maldini ha parlato nel post-partita di Milan-Udinese per esprimere il suo disappunto sull'evidente errore in occasione del gol del pareggio bianconero

Stavolta non si poteva rimanere in silenzio. Paolo Maldini, nel post-partita di Milan-Udinese, si è infatti presentato ai microfoni di 'Milan TV' per contestare l'incomprensibile decisione di non annullare il gol di Udogie, viziato da un chiaro fallo di mano. Ma nessun alibi alla squadra, che non ha disputato affatto una buona gara. Queste le dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport: "Il VAR dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perché non è la prima volta. E' un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio. E dico un'altra cosa: il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro per un arbitro giovane e all’esordio, c’è tanta pressione. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo".