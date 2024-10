Milan-Udinese, cambi in vista per l’attacco rossonero: in panchina …

La decisione di tenere Abraham in panchina, nonostante il suo indubbio talento, potrebbe servire come stimolo per ritrovare la forma, mentre Okafor avrà la chance di capitalizzare questo momento e affermarsi nel progetto rossonero.

La sfida contro l'Udinese si preannuncia cruciale per il Milan, che punta a tornare alla vittoria e migliorare la propria posizione in classifica. Con un attacco rinnovato, il tecnico spera di trovare la giusta sintonia e determinazione per affrontare l'avversario.