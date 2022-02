Milan-Udinese, Cioffi: “Gol? Udogie mi ha detto prima coscia poi pancia”

Gabriele Cioffi, nel post partita di Milan-Udinese, ha parlato del gol segnato da Udogie. Il giocatore non avrebbe ammesso il tocco di mano

Gabriele Cioffi, nel post partita di Milan-Udinese, ha parlato del gol segnato da Udogie. Il giocatore non avrebbe ammesso il tocco di mano. Queste le dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport': "È un'emozione grandissima. Sono contento per aver aiutato la squadra. Sapevamo che era difficile, ci voleva tanto spirito. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, bravissimi tutti. Ho visto risposte da parte di tutti, come Pereyra e Udogie che entrano e cambiano la partita".