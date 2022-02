Milan-Udinese, CAN infastidita dalle dichiarazioni di Maldini

Nel post partita di Milan-Udinese, le parole di Paolo Maldini hanno fatto eco, portando anche ad una reazione da parte della CAN

Non tendono di certo ad attenuarsi le polemiche dopo la sfida fra Milan e Udinese , decisamente indirizzata dagli episodi piuttosto sfavorevoli ai rossoneri. Nel post partita, Paolo Maldini si è recato di fronte alle telecamere per esprimere tutta la sua rabbia nei confronti degli arbitri per l'ennesimo torto arbitrale della stagione.

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, la CAN (Commissione Arbitri Nazionale) non avrebbe affatto gradito le parole del direttore sportivo rossonero. In particolare, a Gianluca Rocchi non sarebbe andata giù la frase legata ai giovani arbitri inviati a San Siro. Anche per questo motivo, nonostante il pessimo arbitraggio Matteo Marchetti continuerà ad arbitrare, senza alcuno stop.