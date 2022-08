Milan, tre gol subiti in 180 minuti: meccanismi da ritrovare

Il Milan di questa stagione non sembra ancora aver raggiunto quell’equilibrio difensivo che nel campionato scorso ha blindato la porta, subendo pochissimi gol in particolare nel girone di ritorno. Lo sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola. Questione di meccanismi da ritrovare. Manca forse un po' di attenzione, perché per quanto riguarda gli uomini non è cambiato nulla. Certo pesa l'assenza di Franck Kessié davanti alla difesa. Poca concentrazione, come ha sottolineato Sandro Tonali nel post partita di Atalanta-Milan. Bisogna resettare tutto e dimenticare l’euforia dello scudetto vinto.