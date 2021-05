Milan, tre giocatori in doppia cifra: ecco da quando non accadeva / News

Tre calciatori del Milan hanno raggiunto la doppia cifra in campionato. Ecco chi sono e da quanto tempo non accadeva

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sui tre calciatori del Milan che hanno raggiunto la doppia cifra in campionato. Un traguardo che la squadra rossonera non raggiungeva da ben otto anni. La tripletta contro il Torino ha permesso ad Ante Rebic di arrivare a quota 11 gol e agguantare Zlatan Ibrahimovic (15) e Franck Kessie (11). Nella stagione 2012-2013, con Massimiliano Allegri in panchina, ci riuscirono Stephan El Shaarawy con 16 gol senza nemmeno un rigore all'attivo, Giampaolo Pazzini (15/3) e Mario Balotelli (12), ma con ben sei tiri dal dischetto dal suo arrivo da gennaio in poi. Boom di ricavi e rosso a bilancio dimezzato: Gazidis rimette così in piedi il Milan