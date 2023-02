Milan-Tottenham, Thiaw si gioca un posto | Champions League News

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in occasione di Milan-Tottenham , partita di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00 , a 'San Siro', il tecnico rossonero Stefano Pioli abbia recuperato Fikayo Tomori e Ismaël Bennacer .

Non è detto, però, che entrambi giochino titolari contro gli 'Spurs' di Antonio Conte . In difesa, qualora Tomori dovesse partire dalla panchina, giocherebbe infatti Malick Thiaw , pronto a disputare la sua prima gara di Champions con la maglia del Milan . Il difensore tedesco, classe 2001 , nella fase a gironi era stato escluso dalla lista UEFA : ora, invece, è stato inserito a discapito di Sergiño Dest , rimasto fuori insieme a Zlatan Ibrahimović .

Il tedesco è cresciuto molto. Possibilità anche per Kjær, più esperto

Thiaw, subentrato contro l'Inter e titolare per 90' contro il Torino, ha confermato di essere cresciuto molto. Mister Pioli, dunque, sembra aver trovato un altro difensore centrale affidabile, tanto per il presente quanto - ovviamente - per il futuro. Occhio, però, anche alla possibilità di impiego di Simon Kjær: non è nella sua migliore forma, ma per un match degli ottavi di Champions League Pioli potrebbe anche voler puntare sulla sua esperienza.