Milan, ostacolo Tottenham verso una top 4 non proibitiva

Milan, l'ostacolo Tottenham

È toccato al Milan, si legge, infliggere il primo ko a un'inglese. L'1-0 sul Tottenham di Antonio Conte ha valore in sé e in assoluto, perché spesso ci si interroga sulla differenza di intensità espressa dalle nostre squadre rispetto a quella forsennata della Premier. Il Milan in questa versione rivisitata da Pioli, più compatta e solida, ha ritrovato certezze che saranno utili. Aveva l'esame più difficile. Ha superato la prima parte. Il rientro di Maignan contribuirà a elevare il livello. E anche un Ibrahimovic in condizione può diventare il valore aggiunto. Con un sorteggio favorevole la strada verso la top 4 non è proibitiva. Anche perché il Milan ha tradizione da Champions, anche se un po' datata. È un dettaglio che può fare la differenza. Certo, l'ostacolo Spurs, troppo rimaneggiati e in tono minore a San Siro, è già alto.