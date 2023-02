Milan-Tottenham, due squadre in difficoltà: occasione per Pioli e Conte

Stasera allo stadio San Siro ci sarà la sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League tra il Milan e il Tottenham: occasione per ripartire

Stasera allo stadio San Siro ci sarà la sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League tra il Milan e il Tottenham : occasione per ripartire. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Milan-Tottenham, occasione per il rilancio

Il Tottenham, si legge, ne ha appena presi quattro dal Leicester, ed ora è fuori dalla zona-Champions. Il Milan sta passando da un rovescio all’altro senza che Pioli riesca a trovare una soluzione. Si è complicata la corsa per la zona-Champions, anche se l’ultimo successo di rabbia col Torino in campionato fa respirare la squadra. Sia per Conte che per Pioli questa è la partita che può risolvere più di un problema. Andare avanti significa restituire un senso alla stagione. Gli Spurs hanno un punto debole un sistema difensivo che fa acqua da tutte le parti. Il Tottenham ha subìto 35 gol in 23 partite, ha la quindicesima difesa della Premier. Giroud e Leao possono sfondare. Milan-Tottenham, che sfida in attacco! Giroud contro Kane