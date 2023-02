Milan-Torino, (ri)scocca l’ora di Leao. Deve svoltare | Serie A News

Rafael Leao tornerà titolare stasera in occasione di Milan-Torino dopo due partite consecutive nelle quali è partito dalla panchina

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si affiderà nuovamente a Rafael Leao in occasione di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma questa sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Leao, dunque, rivedrà il campo da titolare dopo due partite consecutive iniziate in panchina, contro Sassuolo e Inter, in un match estremamente delicato per il Diavolo.

Milan-Torino, torna Leao dall'inizio — Leao, nel 3-4-3 disegnato da Pioli per Milan-Torino di stasera, agirà, come di consueto, sulla fascia sinistra, supportando, insieme a Brahim Díaz (che giocherà sul versante opposto) la vena realizzativa di Olivier Giroud. Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Torino, Pioli ha avuto modo di parlare di Leao, spiegando perché, negli ultimi 180' lo ha lasciato inizialmente a guardare.

"Leao è importante per me e per la squadra. È tornato dal Mondiale, ha dovuto giocare subito - molto bene - a Salerno per poi perdere un po' di brillantezza. Sta bene, è molto più felice quando gioca. Lo vedo molto motivato e concentrato". Secondo 'Tuttosport', aver capito che avrebbe ritrovato una maglia da titolare ha fatto sì che Leao iniziasse a spingere con molta più voglia e convinzione negli allenamenti.

Tradizione negativa nelle gare contro il Torino — La sua missione, in Milan-Torino di stasera, è anche sfatare il tabù che lo vede quasi sempre negativo nelle partite contro i granata. Nella gara di andata, vinta dal Toro per 2-1 sul Milan, Leao uscì all'intervallo; nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia, invece, entrò nel secondo tempo ma non riuscì ad evitare l'eliminazione dal torneo ai tempi supplementari.