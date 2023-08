Milan-Torino, il parere di Ordine: “Siamo sicuri che serva un centravanti?”

"...Ma il punto è sempre un altro. Siamo sicuri che al Milan serva un centravanti e non invece la necessità di blindare la difesa, qui intesa non solo per migliorare la tenuta stagna del reparto ma anche l’organizzazione come in occasione del posizionamento sull’1 a 1 granata? Interrogativo retorico, naturalmente. Nel calcio geometrie e talento sono le armi migliori per imporre la cifra tecnica di questo nuovo Milan che vive sull’asse anglo-francese. Ma servono poi altre qualità per custodire meglio le perle confezionate dall’attacco e da qualche difensore in perenne libera uscita dalla frontiera rossonera".