Milan-Torino, Rebic in dubbio e Castillejo sicuro assente. Il punto

Ante Rebic è in dubbio per Milan-Torino. Per Samu Castillejo, invece, lesione al flessore della coscia sinistra: out per il match di San Siro

Daniele Triolo

Ante Rebic è in forte dubbio per Milan-Torino, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma domani sera a 'San Siro'. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ricordando come Rebic, in seguito ad un pestone alla caviglia rimediato nella sfida della scorsa settimana contro l'Hellas Verona, anche ieri abbia svolto allenamento personalizzato a Milanello.

Oggi pomeriggio vedremo se il croato riuscirà ad aggregarsi al gruppo. Se Rebic spera di recuperare per Milan-Torino, sebbene con poche speranze di successo, chi sarà sicuramente out dalla gara contro i granata di Ivan Juric è l'esterno offensivo spagnolo Samu Castillejo. Il giocatore andaluso, infatti, ha rimediato una lesione al muscolo flessore della coscia sinistra. Si rivedrà dopo la sosta per le Nazionali di novembre.